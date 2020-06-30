TSB Başkanı Benli'den 30 Haziran Emekliler Günü değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

TSB Başkanı Benli'den 30 Haziran Emekliler Günü değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı 6,9 milyon kişiye yaklaşırken, Otomatik Katılım uygulaması ile birlikte çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısı 12,3 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğü 145,5...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı 6,9 milyon kişiye yaklaşırken, Otomatik Katılım uygulaması ile birlikte çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısı 12,3 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğü 145,5 milyar TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

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Atilla Benli, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, refah içinde bir emeklilik için bireysel tasarrufların önemli olduğunu vurguladı.

Benli, ortalama yaşam süresi ve yaşlanan nüfustaki artışın, emeklilik dönemine yönelik olarak yapılan tasarrufların önemini daha da artırdığını, BES'in sağladığı kazanımlarla dikkati çektiğini aktardı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de değişen nüfus yapısının emeklilik döneminde rahat etmek için BES'i kaçınılmaz kıldığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"TÜİK verileri, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 5 yılda yüzde 21,9 artarak 2019 itibarıyla 7 milyon 550 binin üzerine çıktığını gösteriyor. 2014 yılında 30,7 iken, 2019 yılında 32,4'e yükselen ortanca yaşın ise 2030 yılında 35,6 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörülüyor. Nüfusun yaşlandığını ortaya koyan bu veriler, emeklilik dönemine yönelik tasarruf etmenin hem emeklilikte yaşam standartlarını korumak hem de ülkelerin ekonomisi açısından önemli olduğunu da gösteriyor.

BES bu anlamda uzun vadeli ve kazançlı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ömrümüzün en verimli yıllarını çalışma hayatında değerlendirirken birikim yapma alışkanlığı kazanmak, emeklilik dönemini de gelir endişesi yaşamadan geçirmemizi sağlıyor. BES, emeklilikte refahın anahtarını sunuyor."

BES'in uzun vadeli bir birikim sistemi olduğunu hatırlatan Benli, 5 ve 10 yıllık verilere bakıldığında BES'in sağladığı getirinin net bir şekilde görüldüğünü aktardı.

Benli, henüz 20'nci yılına ulaşmadan önemli bir büyüklüğe ulaşan BES'in kendi başarı hikayesini yazdığını belirterek, "BES'teki katılımcı sayısı 6,9 milyon kişiye yaklaşırken, Otomatik Katılım uygulaması ile birlikte çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısı 12,3 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğü 145,5 milyar TL'ye ulaştı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin devreye girmesiyle bu büyümenin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSB Başkanı Benli'den 30 Haziran Emekliler Günü değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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