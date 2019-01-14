Tsb Başkanı Çağlar Aa Finans Masası'na Konuk Olacak
1 saat önce
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Türkiye Sigorta
Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar
, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Çağlar, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
TSB Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter
hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:43 Kaynak: AA
Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Galatasaray Hdı Sigorta: 3
Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi