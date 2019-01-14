Son Dakika Haberleri: Tsb Başkanı Çağlar Aa Finans Masası'na Konuk Olacak

Tsb Başkanı Çağlar Aa Finans Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Tsb Başkanı Çağlar Aa Finans Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.


Çağlar, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.


TSB Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.


AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Sigorta, Türkiye, Ekonomi
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