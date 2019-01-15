Tsb Başkanı Çağlar: "Agresif Büyüme Trendine İhtiyacı Olan Bir Sektör Değiliz. Sektörümüz 2019'da...
57 dakika önce
TSB Başkanı Çağlar: "Agresif büyüme trendine ihtiyacı olan bir sektör değiliz. Sektörümüz 2019'da yüzde 15-17 arasında büyür diye düşünüyoruz.
TSB Başkanı Çağlar: "Agresif büyüme trendine ihtiyacı olan bir sektör değiliz. Sektörümüz 2019'da yüzde 15-17 arasında büyür diye düşünüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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