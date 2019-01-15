Tsb Başkanı Çağlar: "Bes'ten Önce Tasarrufun Milli Gelire Oranı Yüzde 20 Seviyelerindeydi.
52 dakika önce
TSB Başkanı Çağlar: "BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi.
TSB Başkanı Çağlar: "BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. BES'ten sonra bu oranın 5 puan arttığını görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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