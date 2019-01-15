Son Dakika Haberleri: Tsb Başkanı Çağlar: "Otomatik Katılım Sistemine 15 Milyon İnsan Girmiş, Bugün 5 Milyon İnsan Kalmış.

Tsb Başkanı Çağlar: "Otomatik Katılım Sistemine 15 Milyon İnsan Girmiş, Bugün 5 Milyon İnsan Kalmış.

24 dakika önce

TSB Başkanı Çağlar: "Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış.

Tsb Başkanı Çağlar:
TSB Başkanı Çağlar: "Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış. Otomatik katılım hikayesine bakarsak, hem sektör olarak çok hazır olunamadı hem de vatandaşa tam anlatılamadı diye düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: AA

Ekonomi
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