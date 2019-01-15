Tsb Başkanı Çağlar: "Otomatik Katılım Sistemine 15 Milyon İnsan Girmiş, Bugün 5 Milyon İnsan Kalmış.

TSB Başkanı Çağlar: "Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış.

TSB Başkanı Çağlar: "Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış. Otomatik katılım hikayesine bakarsak, hem sektör olarak çok hazır olunamadı hem de vatandaşa tam anlatılamadı diye düşünüyorum."

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