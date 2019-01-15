Tsb Başkanı Çağlar: "Sigorta Sektörü Sadece Prim Üreten Bir Sektör Değildir.
2 saat önce
TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir.
TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta
sektörü sadece prim
üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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