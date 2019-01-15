Son Dakika Haberleri: Tsb Başkanı Çağlar: "Sigorta Sektörü Sadece Prim Üreten Bir Sektör Değildir.

Tsb Başkanı Çağlar: "Sigorta Sektörü Sadece Prim Üreten Bir Sektör Değildir.

2 saat önce

TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir.

Tsb Başkanı Çağlar:
TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:49:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tsb Başkanı Çağlar: "Sigorta Sektörü Sadece Prim Üreten Bir Sektör Değildir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]