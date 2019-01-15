Son Dakika Haberleri: Tsb Başkanı Çağlar: "Tasarruflar Ülkenin Kalkınmasına Fayda Sağlar.

Tsb Başkanı Çağlar: "Tasarruflar Ülkenin Kalkınmasına Fayda Sağlar.

1 saat önce

TSB Başkanı Çağlar: "Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar.

Tsb Başkanı Çağlar:
TSB Başkanı Çağlar: "Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar. Milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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