Tsb Başkanı Çağlar: "Tasarruflar Ülkenin Kalkınmasına Fayda Sağlar.
1 saat önce
TSB Başkanı Çağlar: "Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar.
TSB Başkanı Çağlar: "Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar. Milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:15 Kaynak: AA
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