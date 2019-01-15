Son Dakika Haberleri: Tsb Başkanı Çağlar: "Türkiye'de Bugün 22,5 Milyon Araç Var. Bu Araçların 17,5 Milyon Adedi Trafik...

Tsb Başkanı Çağlar: "Türkiye'de Bugün 22,5 Milyon Araç Var. Bu Araçların 17,5 Milyon Adedi Trafik...

27 dakika önce

TSB Başkanı Çağlar: "Türkiye'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda.

Tsb Başkanı Çağlar:
TSB Başkanı Çağlar: " Türkiye'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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