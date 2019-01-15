Tsb Başkanı Çağlar: "Türkiye'de Bugün 22,5 Milyon Araç Var. Bu Araçların 17,5 Milyon Adedi Trafik...
27 dakika önce
TSB Başkanı Çağlar: "Türkiye'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda.
TSB Başkanı Çağlar: " Türkiye
'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: AA
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