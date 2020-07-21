Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigrta sektörünün Covid-19 döneminde toplam 400 milyon lira tazminat ödediğini açıkladı.

TSB, seçimli olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında sektörle ilgili güncel değerlendirmelerini paylaşırken, yeni dönem hedeflerini de açıkladı.

Toplantı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şencan ve Taylan Türkölmez ile Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu'nun yanı sıra Birliğin Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Covid-19 salgınında devletin aldığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yaptığını belirten Benli, şöyle konuştu:

"Salgın kapsamında tavsiye kararları yayınladık; Mayıs ayında vadesi dolan RSH kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay uzattık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık. Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta hekimlerin sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik ve gerek kamu kurumu gerekse özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin Covid-19 ile ilintili görevlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminat limiti belirledik. Bu kapsamda 41 milyon lirası sağlık olmak üzere toplam 400 milyon lira tazminat ödedik; aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk."

TSB'nin 66 üyesiyle birlik içinde hareket eden büyük bir aile olduğunu belirten Benli şunları söyledi:

"Sektörümüz 2020 yılının ilk çeyreğinde 247.5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. 2011 – 2019 arasına baktığımızda sektörün her yıl ortalama yüzde 19 büyüdüğünü görüyoruz.

"Sektör olarak 2019 yılında 3.6 milyar lirası hayat ve 35.9 milyar lirası hayat dışı olmak üzere toplam 39.5 milyar lira tazminat üstlendik.

"Yılın ilk yarısında sektörümüz 32.9 milyar lirası hayat dışından, 7.3 milyar lirası da hayat branşından olmak üzere toplamda 40.2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre büyümesi pandemiye rağmen hayat dışında yüzde 15, hayat branşında yüzde 59 olmak üzere ortalamada yüzde 21 oldu.

"Ancak penetrasyon oranları açısından maalesef sektörümüz hak ettiği yerde değil; 2018 sonu itibariyle penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6.0 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 2.0 civarındadır.

"Sigorta sektörünün toplam aktiflerinin GSYH'ye oranı ise Avrupa 'da yüzde 72'yken, ülkemizde yüzde 5.5 düzeyinde seyrediyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sigortacılıkta potansiyeline erişemedi.

"Mevcut durumda sigortacılık sektörümüz 39. sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Türkiye sigorta sektörünün dünyadaki yerinin Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek."