Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de depreme karşı sigortasız konut kalmaması gerekiyor" çağrısı yaptı.

Büyük depremin ardından 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulmasının, depremin olumsuz maddi etkilerinin azaltması için "çok önemli bir adım" olduğunun altını çizen Benli, şunları söyledi:

"DASK, kuruluşundan bu yana meydana gelen 788 depremde 393 milyon lira hasar ödemesi yaparken, ülkemizde ZDS sigortalılık oranı da yüzde 55'e ulaştı; ancak elbette bu oranlar yeterli değil. Türkiye'de depreme karşı sigortasız konut kalmaması gerekiyor."Vatandaşlarımızın depreme karşı önlem alması, sigorta yaptırması ve süresi dolan poliçelerini yenilemesi, deprem sonrasında hayatın yeniden normale dönebilmesi için büyük önem taşıyor.ZDS, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, yer kayması ve tsunami gibi afetlerin yol açtığı yapısal hasarlara karşı belirlenen limitler dahilinde güvence altına alıyor. "Bunun dışındaki hasarlar içinse konut sigortası yaptırmak önem taşıyor.

"Konut sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortası bedelinin üzerinde kalan bedelin yanı sıra eşyaları da güvence altına almak mümkün oluyor."