TSB/Benli: Eğitim sigortası ile çocukların geleceği güvencede - Son Dakika
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TSB/Benli: Eğitim sigortası ile çocukların geleceği güvencede

6 saat önce

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim düzeylerini kapsayan eğitim sigortası ile çocukların geleceklerinin "güvence altına" alındığına dikkat çekti.

TSB/Benli: Eğitim sigortası ile çocukların geleceği güvencede, System.String[]

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim düzeylerini kapsayan eğitim sigortası ile çocukların geleceklerinin "güvence altına" alındığına dikkat çekti.

Özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısının hızla artmasının eğitim sigortasına talebi de peşinden getirdiğine dikkat çeken Benli, eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna ve bu yolculuğun çocukların tüm geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor.

"Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde,ebeveynlerin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor.

"Poliçeler, 'vefat teminatı' ve 'sürekli sakatlık teminatı' olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor."

Türkiye' de 0-24 yaş arası bireylerin 2018 yılı itibarıyla toplam nüfusun yüzde 39'unu oluşturduğuna işaret eden Benli, TÜİK'in projeksiyonlara göre 2060 yılında 0-24 yaş arası nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 30 dolayında olmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 yılı verilerine göre yüzde 18.7'lik Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında nispeten genç bir nüfusa sahip olduğumuzu belirten Benli, "Buradan yola çıkarak, eğitim konusunun önümüzdeki yıllarda da ülke gündeminde hep ön sıralarda olacağını görebiliriz" diye ekledi.

TSB açıklamasına göre, eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından/ yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor.

Ayrıca, mükellef şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabiliyor. (Fotoğraflı)


Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
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