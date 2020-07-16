TSB/Benli: Pandemi sonrası özel emeklilik sistemine ilgi artacak - Son Dakika

TSB/Benli: Pandemi sonrası özel emeklilik sistemine ilgi artacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, pandemi döneminde bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirdiklerine işaret ederek, "Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, pandemi döneminde bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirdiklerine işaret ederek, "Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz" dedi.

Benli, Covid-19 ile birlikte birikim yapmanın öneminin "bir kez daha görüldüğünü" vurguladı ve ekledi:

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"Bu dönem hem tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hem de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren birikim yapma alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini gösterdi.

"Bu doğrultuda, özel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve fon performansıyla emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için bugünden hazırlıklı olunmasını sağlıyor.

"Emeklilikte refah kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı da tasarruf alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve birikim yaparak geleceklerini güvenceye almaya davet ediyoruz."

Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkat çeken Benli, "Uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan bireysel emeklilik sistemindeki (BES) toplam fon büyüklüğü 2019 yıl sonundan bu yana 19.2 milyar liralık artışla 138.3 milyar lirayı aştı" dedi ve ekledi:

"Otomatik Katılım uygulamasında fon büyüklüğünün Haziran sonu itibarıyla, 2019 yılsonu verilerine göre 1.7 milyar lira artışla toplamda 9 milyar 863 milyon liraya ve sistemdeki çalışan sayısının da 104 bin 19 çalışan artışla 5 milyon 458 bin 261'e yükseldi. Böylece özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar lirayı aştı."


Koronavirüs, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TSB/Benli: Pandemi sonrası özel emeklilik sistemine ilgi artacak - Son Dakika Ekonomi
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