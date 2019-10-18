TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:32
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