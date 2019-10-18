Son Dakika Haberleri: TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak
Son Dakika Ekonomi TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak

TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak

35 dakika önce

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.

TSB: Çatı kuruluş, derinlik ve denge sağlayacak, System.String[]

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, "Yeni yapı, finansal sisteme derinlik ve denge, sektörümüzün sorunlarına çözüm getirecek" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:32 
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