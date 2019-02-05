Tsb'den 'Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı'

Türkiye Sigorta Birliği, sigorta ve emeklilik sektörüne yön veren küresel trendlerin ışığında 'Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı' düzenliyor.

Türkiye Sigorta Birliği, sigorta ve emeklilik sektörüne yön veren küresel trendlerin ışığında 'Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı' düzenliyor.



Türkiye Sigorta Birliği, sigorta ve emeklilik sektörüne yön veren küresel trendlerin ışığında 'Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı' düzenliyor. TSB'den yapılan açıklamaya göre Başkan Can Akın Çağlar'ın ev sahipliğinde, 7 Şubat tarihinde başta kamu otoritesi olmak üzere tüm paydaşların katılımı ve desteği ile yapılacak olan Çalıştay bir gün sürecek. Yurtdışından, konularında isim yapmış uluslararası uzmanların da konuşmacı olarak katılacağı Çalıştay'da teknolojik gelişmelerin sigorta ve emeklilik sektörlerini nasıl etkilediği ele alınacak; son gelişmeler ile global sigorta ve emeklilik piyasalarındaki aktörlerin uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak.



Çalıştay'ın sabah oturumuna açılış konuşmalarının ardından iki panelle başlanacak. 'Dünyada ve Türkiye'de Sigorta Sektörünü Etkileyen Son Teknolojik Gelişmeler: Blokchain, Yapay Zeka, Siber Riskler' başlıklı ilk panelin moderatörlüğünü Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu Genel Direktörü Michaela Koller üstlenecek. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 üyesi bulunan Avrupa Sigorta Birliği'nde 12 yılı aşkın süredir görev yapan Koller'in yöneteceği panelde Blockchain Uzmanı-Ekonomist Dr. Magdalena Ramada Sarasola, Yapay Zeka Uzmanı Angela Carpintieri, Yapay Zeka Grup Başkanı Uzmanı Gero Martin Gunkel ve Global Sigortalar Birliği Siber Risk Çalışma Grubu Başkanı Stephen Simchak, teknolojik gelişmelerin sigorta ve emeklilik sektörlerini nasıl dönüştürdüğünü ele alacak yeni trendlerden bahsedecek.



Çalıştay'ın ikinci paneli ise, 'Dağıtım Kanalları Durum Değerlendirmesi, Sektörün Gelişimine İlişkin Çözüm Önerileri, Reel Sektör Beklentileri ' başlığıyla Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Genç moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde SAİK Başkanı Levent Korkut, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkan Ateş Çeber, TOBB Daire Başkanı Ozan Acar, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve Kefalet Sigortaları Yurtdışı Uygulamaları Uzmanı Meltem Bebekoğlu sektörün gelişimi için dağıtım kanalları perspektifinden görüş ve önerilerini gündeme taşıyacaklar.



Değişen kuşakların sigorta sektörüne etkileri ele alınacak



Çalıştay kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Karahasan da 'Kuşak Değişiminin İş Modellerimize Etkileri' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Güçlü bir finansal sistem için gençlerin finansal hizmetlerden yararlanmasının önemine ilişkin çalışmaları bulunan Karahasan, Türkiye ekonomisine yön verecek gençlerin doğru yönlendirilmesine ilişkin önerilerini paylaşacak.



Bu ufuk turunun ardından Çalıştay'ın öğleden sonra yapılacak kapalı oturumlarında sigorta ve emeklilik sektörünün CEO'ları ülkemiz sigorta ve emeklilik sektörünü ileriye taşıyacak makro stratejilerini belirleyecek. - İSTANBUL

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