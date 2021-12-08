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TSB'den sigortalı kıymetlerin poliçe bedelinin piyasaya göre güncellenmesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika

TSB'den sigortalı kıymetlerin poliçe bedelinin piyasaya göre güncellenmesi uyarısı Açıklaması

08.12.2021 09:29
TSB'den sigortalı kıymetlerin poliçe bedelinin piyasaya göre güncellenmesi uyarısı Açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), "Döviz kurlarında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle ticari işletmelerin varlıklarının sigorta bedellerinin düşük kalmasına neden olmaktadır.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), "Döviz kurlarında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle ticari işletmelerin varlıklarının sigorta bedellerinin düşük kalmasına neden olmaktadır. 'Eksik Sigorta' olarak adlandırılan bu durumdan korunmak ve mağduriyet oluşmasını engellemek için sigortalılarımızın poliçelerinde güncellemeye gitmeleri gerektiğini vurgulamakta yarar görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

TSB'den yapılan açıklamada, döviz kurlarındaki yükseliş ve diğer piyasa dinamiklerindeki hareketlilik nedeniyle, sigorta yaptırıldığı tarihe göre değerleri artan makine, teçhizat, ham madde, konut ve iş yerleri ile diğer mal varlıklarının sigorta bedellerinin, güncel piyasa değerini yansıtacak şekilde revize edilmesinin mağduriyetlerin önüne geçeceği bildirildi.

Sigorta sözleşmesi yapılırken belirlenmesi gereken hususlardan en öncelikli olanının "sigorta bedeli" olduğu anımsatılan açıklamada, sigorta bedelinin ise sigortalanan kıymetin piyasa fiyatı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi, hasar oluştuğunda mağduriyet yaşanmaması için son derece önemlidir. Döviz kurlarında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle ticari işletmelerin varlıklarının sigorta bedellerinin düşük kalmasına neden olmaktadır. 'Eksik Sigorta' olarak adlandırılan bu durumdan korunmak ve mağduriyet oluşmasını engellemek için sigortalılarımızın poliçelerinde güncellemeye gitmeleri gerektiğini vurgulamakta yarar görüyoruz.

Sigortalılarımızın, özellikle yabancı para birimine bağlı kıymetler için, sigorta bedelini mutlaka kur farklarını dikkate alarak revize ettirmeleri büyük önem arz etmektedir. Gerek ticari işletmelerin gerekse bireysel sigortalılarımızın hem mevcut sigorta dönemindeki poliçelerinde güncelleme yapmaları hem de yenileme döneminde poliçeleri oluşturmaya başlarken piyasa değerindeki değişikliği sigorta bedeline tam yansıtmaları gerekmektedir. Türkiye Sigorta Birliği olarak her zaman sigortalılarımızın yanında olmaya ve ülke ekonomisi için katma değer üretmeye devam edeceğiz."

Hamster Coin, Sigorta, Türkiye, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSB'den sigortalı kıymetlerin poliçe bedelinin piyasaya göre güncellenmesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSB'den sigortalı kıymetlerin poliçe bedelinin piyasaya göre güncellenmesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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