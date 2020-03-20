TSB'den trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama - Son Dakika
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TSB'den trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama

6 saat önce

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişikliğe ilişkin, "Yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir...

TSB'den trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama, System.String[]

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişikliğe ilişkin, "Yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni zorunlu trafik sigortası genel şartlarıyla birlikte genel şartlar, daha önce yapılan Kanun değişikliklerine uyumlu hale getirildi. Değişikliklerde değer kaybı, eşdeğer parça ve bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandı.

"Maliyetler, trafikteki 23 milyon araç sahibinin trafik poliçe fiyatlarına baskıyı artırıyordu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki düzenlemelerin kanuni dayanağının sağlandığını belirtti.

Benli, bugüne kadar tazminat hesaplamalarına ilişkin düzenlemelerde tam bir açıklık olmamasının hak sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa yol açtığını ve özellikle bedeni tazminatlardaki uyuşmazlıkların yargıya intikal ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu durum hak sahiplerinin almaları gereken tazminatı daha uzun sürelerde almalarının yanında hasar aracılarına ödenen masraflar nedeniyle hak sahiplerinin tazminat tutarlarında da kayıplara yol açıyordu. Aynı zamanda maliyetler arttığı için trafikteki 23 milyon araç sahibinin trafik poliçe fiyatlarına baskıyı artırıyordu. Diğer taraftan bu durum sigorta şirketlerimizin mali sonuçlarına olumsuz olarak yansımaktaydı. Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz."

Değer kaybındaki standardizasyon sorunu ortadan kaldırıldı

Benli, genel şartlardaki değer kaybı hakkındaki düzenlemeye ilişkin, "Değer kaybı hesaplamasında standardizasyon olmaması nedeniyle hesaplamalarda oluşan uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınması maliyetleri artırıyordu. Bu da yargıya ciddi bir yük getirmesinin yanında, sigorta fiyatlarının da yükselmesine neden oluyordu. Bu çerçevede, uygulamada oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, değer kaybı hesaplamasına objektif kriterlere dayanan bir hesaplama yöntemi getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bedeni tazminatların hesaplanması da yeni düzenleme kapsamında

Bu arada, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminat hesaplanmasında, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla daha önceki yargı kararları da dikkate alınarak yeni bir hesaplama metodu hazırlanarak genel şartlara eklendi.

Böylece, bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlanarak hasarların daha hızlı şekilde giderilmesi hedefleniyor.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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