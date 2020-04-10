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TSB'den zorunlu trafik sigortası açıklaması
30 dakika önce
TSB, üye şirketlerin nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsilini tavsiye ediyor.
TSB, üye şirketlerin nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsilini tavsiye ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:42
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