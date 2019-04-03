Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin İddialı

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın, Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyonlukla dönmek istediklerini söyledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın, Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyonlukla dönmek istediklerini söyledi.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapsamında Polonya'nın Walbrzych kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Karabük'te kamp yapan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı ilk idmanını yaptı.



Karabük Soğusksu Kapalı spor Salon'unda çalışmalara başlayan A Milli takımın Başantrenörü Ahmet Akın Karabük'te daha önceki yıllarda Bedensel Engelli Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ancak kulüpteki maddi sıkıntılar sebebiyle lige katılamayan Kardemir Karabükspor'un yeniden 1. Lig'den itibaren hayata geçeceğini ve onlara destek vermek amacıyla kamp programını Karabük'te yaptıklarını ifade etti.



Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için Karabük'te ilk idmanını yapan A Milli takımın başantrenörü Akın, İHA'ya yaptığı açıklamasında, "2017 Tenerife şampiyonluğu apoletiyle gideceğimiz bir şampiyona ve oradaki ilk hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak. Apoletle gideceğimiz şampiyonadan şampiyonlukla geri dönmek istiyoruz" dedi.



"Karabük halkından inanılmaz destek var"



Karabük halkından inanılmaz bir destek gördüklerini söyleyen Akın, "Karabük'te kamp yapmamızın asıl amacı da önceki yıllarda Karabük'te bulunan tekerlekli sandalye basketbol takımımızın tekrardan hayata geçirileceğini duyduk. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle 1.Lig'de mücadele edecekler. Onlar için de bir destek amacıyla burada kamp programımıza devam ediyoruz. İki gündür buradayız. Karabük halkından inanılmaz bir destek var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani gönüllerinin bizle olduklarını gördük" ifadelerini kullandı.



"Amatör sporlar maalesef ülkemizde çok fazla önem arz etmiyor"



Engelli bireylerin spora kazandırılmasıyla, üreten birey haline geleceğini de ifade eden Ahmet Akın şunları söyledi:



"Amatör sporlar maalesef ülkemizde çok fazla önem arz etmiyor ama başarı açısından bakıldığı zaman da çoğu amatör spor branşının başarısı var. Hep futbol gündemimizde. Dünya da böyle maalesef. Onu kırma şansımız çok fazla olmuyor. Futbol başka bir endüstri kapsamında gidiyor ama amatör sporlara devlet yeterince destek verirse ben daha iyi noktalara gideceğimizi düşünüyorum. Özellikle Paralimpik sporları da gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse federasyonlar ve genel müdürlükler gerekli bütçeyi yatırıyorlar ama sponsorları yanımızda bekliyoruz. Sponsorların yanımızda olması ülke sporunda daha fazla engelli sporcunun katılımını sağlayacaktır. Bu noktada da daha fazla başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Çünkü bütün sporculara ulaşma şansımız olmuyor. Buradan da bir mesaj vereyim. Herhangi bir il müdürlüğüne engelli bir birey başvurursa herhangi bir branşa yönlendirilebilir. Onları da sahalara bekliyoruz." - KARABÜK

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