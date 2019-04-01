Son Dakika Haberleri: Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Karabük'te Kampa Girecek

Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Karabük'te Kampa Girecek

1 saat önce

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük'te kampa başlayacak.

Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Karabük'te Kampa Girecek, System.String[]
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük'te kampa başlayacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı 2-8 Nisan tarihleri arasında Karabük'te kamp yapacak. Safranbolu'da konaklayacak olan milliler, antrenmanlarını Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

28 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Walbrzych kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile yarışacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:34 Kaynak: İHA

Spor
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