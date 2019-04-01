Tsb Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Karabük'te Kampa Girecek
1 saat önce
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük'te kampa başlayacak.
Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı, yarın Karabük
'te kampa başlayacak.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı 2-8 Nisan tarihleri arasında Karabük'te kamp yapacak. Safranbolu
'da konaklayacak olan milliler, antrenmanlarını Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
28 Ağustos - 9 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'nda İspanya
, Hollanda
, İsrail
, Fransa
ve Rusya
ile yarışacak. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:34 Kaynak: İHA
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