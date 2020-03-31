TSB: Sigorta şirketleri Covid-19 tanısı öncesi tedavi giderlerini üstleniyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta şirketlerinin, tüm sigortalılarının Covid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tedavi giderlerini üstlendiğini açıkladı.

TSB Başkanı Atilla Benli, konuyla ilgili açıklamada, "Mevcut durumda sigorta şirketleri, sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Covid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstleniyor. Covid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenmektedir" dedi.Açıklamada, "Türk sigorta ve emeklilik sektörü, bu zor dönemde de üretmeye, Sigortacılık Sektörü ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde,birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla,ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir" denildi.