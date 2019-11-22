Son Dakika Haberleri: TSB-Sigorta şirketleri dokuz ayda 29.1 milyar lira tazminat üstlendi
Son Dakika Ekonomi TSB-Sigorta şirketleri dokuz ayda 29.1 milyar lira tazminat üstlendi - Son Dakika Ekonomi

TSB-Sigorta şirketleri dokuz ayda 29.1 milyar lira tazminat üstlendi

6 saat önce

Sigorta ve emeklilik sektörünün üstlendiği tazminat tutarı, yılın ilk dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artışla 29.1 milyar liraya yükseldi.

TSB-Sigorta şirketleri dokuz ayda 29.1 milyar lira tazminat üstlendi, System.String[]

Sigorta ve emeklilik sektörünün üstlendiği tazminat tutarı, yılın ilk dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artışla 29.1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sigorta ve emeklilik sektörü ekonomiye ve vatandaşlarımıza güvence sağlamaya devam etmiş, 2019 üçüncü çeyreği sonunda sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.6 artarak 29.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

"Sektörümüzün toplam prim üretimi 2019 üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22.4 yükseldi, sektör reel anlamda yüzde 12.1 büyüdü.

"Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 41 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 7.4 milyar lira olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 48.4 milyar liraya ulaştı.

"Ülkemizde faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın da sigorta güvencesinden faydalanmasını sağlayan katılım sigortacılığı son yıllarda hızlı bir gelişme trendi sergilemektedir.

"Bu alanda faaliyet gösteren 12 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5.2'ye ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 2.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

"Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.2 nominal artışla 215.6 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü de 27.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

"Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 8 Kasım tarihi itibarıyla 6.8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 111.9 milyar liraya ulaştı.

"2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 8 Kasım tarihi itibarıyla sistemde devam eden 5.4 milyon çalışanın otomatik katılım fon tutarı ise 7.7 milyar liradır."


Sigorta, prim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
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