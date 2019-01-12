Tsd Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu Toplantısı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Biz yöneticilerin, sorumluluk sahibi insanların, engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Biz yöneticilerin, sorumluluk sahibi insanların, engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor." dedi.



Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Tesisi'nde gerçekleştirilen Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, hükümetin çıkardığı yasalarla engellilerin evlerinde ailesi tarafından bakılması için bakım ücreti verildiğini hatırlattı.



Samsun'da bir yılda evde bakım ücreti olarak 110 milyon lira ödendiğine dikkati çeken Kaymak, "Hükümetimizin son yıllarda sosyal güvenlik anlamında yaptığı değişikliklerle Türkiye, diğer ülkelerin çok ilerisinde. Avrupa'daki ülkeler sosyal güvenlik harcamalarını karşılayamadıkları için kısmaya başladı. Biz de her gün yeni bir ihtiyaca karşı program ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Eksiklikleri hep birlikte gidermeye çalıştıklarını aktaran Kaymak, "Önemli olan gönüllerdeki engellerin kaldırılması. Biz yöneticilerin, sorumluluk sahibi insanların, engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.



"Yaşam, eşit şekilde herkesin hakkı"



TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz da Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de 9,5 milyon engelli bulunduğunu söyledi.



Türkiye'de nüfusunun yüzde 12,29'unun engelli olduğuna işaret eden Boyraz, ancak sosyal, istihdam ve kamusal alanlarda engelli bireyleri adeta mum ışığında arar gibi aradıklarını dile getirdi.



Boyraz, şöyle konuştu:



"Biz ne suç işledik? Kimimiz ülkemizin bayrağı yere düşmesin diye engelli olduk, kimimiz doğuştan. Kimimiz trafik kazasında engelli olduk, kimimiz doktorsuzluktan, kimimiz yanlış tedaviden. Yaşam, eşit şekilde herkesin hakkı. Bizler evlerimizde mahpus hayatı yaşarız, ebeveynlerimiz bizim gönüllü gardiyanlarımız. Artık cezamız bitsin, ev hapsinden çıkalım. Halkın içinde esnaf olalım, okuyalım, öğretmen olalım, vali olalım, kaymakam, bakan olalım. Bizim zihnimizde bir şey yok, önümüze konulan engeller var."



Toplantıda, daha sonra derneğin Karadeniz Bölgesi'ndeki şubelerinin başkanları, çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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