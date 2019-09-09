Son Dakika Haberleri: TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti
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TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti

1 saat önce

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 10 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 10 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 10 firmanın TSE ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilerek hizmet yeterlilik belgelerinin iptaline gidildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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