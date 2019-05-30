TSE 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını en alt seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak ve hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını en alt seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak ve hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni belgelendirme hizmetleri verildi." dedi.

TSE'nin 58. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Kurum binasında gerçekleştirildi.

Şahin, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin her bir ferdinin ortak hedefinin büyüyen, kalkınan, hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere, zengin, müreffeh bir ülke bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Bunu sağlayabilen ülkelerin ortak paydası sanayide ve teknolojide en ileri noktada olmalarıdır." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak, toplumun yaşam standartlarını yükseltmek için 2018'i yoğun çalışma temposuyla tamamladıklarını, bir yandan kurumun iş dünyasının taleplerini karşılama düzeyini yükseltirken, diğer yandan da yurt dışı faaliyetlerini geliştirmeye çabaladıklarını bildirdi.

Adem Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin test ve belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını mümkün olan en alt seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak hem de iş dünyamızın maliyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni belgelendirme hizmetleri verilirken, akreditasyon kapsamımızda da önemli gelişmeler sağlanmıştır."

"Testler artık yurt içinde yapılabiliyor"

Türkiye'nin, bölge ülkeleri için kolay ulaşılabilir, güven veren ve fiyat avantajı sağlayan bir ülke konumunda bulunduğunu dile getiren Şahin, TSE'nin de ülke geneline yayılmış teşkilat ağı ve laboratuvarlarıyla, sanayicilerin çok önemli miktarlarda paralarla yurt dışında yaptırdıkları testleri artık yurt içinde yaptırabildikleri bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Şahin, böylece hem milli kaynakların yabancı belgelendirme kuruluşlarına transferinin önüne geçildiğine hem de yerli üreticiler açısından zaman ve kaynak tasarrufu sağlandığına işaret etti.

Yeni çalışma alanları oluşturulması, akreditasyon kapasitesinin geliştirilmesi, deney kalibrasyon, test ve muayene teknik altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kara Araçları Test Merkezi ve Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı bu çalışmalarımızın en önde gelenleri. Her iki proje de ülkemiz sanayisi için kritik öneme sahip konularda, girişimcilerimize son teknolojiye sahip laboratuvar altyapılarıyla geniş ve kapsamlı test-deney-muayene, Ar-Ge ve inovasyon imkanı sağlayacak."

Toplantıda, TSE'nin 2018 yılı faaliyetleri, kesin hesabı ve Denetleme Kurulu Raporu sunuldu, 2019 bütçesine ilişkin bilgi verildi.

Genel Kurul kapsamında Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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