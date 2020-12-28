TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şahin'in haber kategorisindeki tercihi ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize 'nin adı Ayda" isimli fotoğrafı oldu.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said 'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafını tercih eden Şahin, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un " Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve " spor " kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

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