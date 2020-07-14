TSE Başkanı Adem Şahin'den "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, kurum olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini ve demokrasiyi koruma kararlılığını yineleyerek, daima milletin emrinde ve devletin yanında olacaklarını bildirdi.

Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz kalkışmasının Türkiye'yi yıkma teşebbüsü olduğunu kaydetti.

Girdiği asker kamuflajıyla ülkenin birliğine, bütünlüğüne, beraberliğine, milli iradeye karşı gelen hainlerin emellerinin milletin kahraman evlatları tarafından boşa çıkarıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi gecesi kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacaklarını kanıtlamıştır. Milletimiz de demokrasisine, hukuk devletine kasteden hain ve alçakça saldırıyı bastırarak gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini beyan etmiştir. Bizler TSE ailesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini ve demokrasimizi koruma kararlılığımızı yinelerken daima milletimizin emrinde, devletimizin yanında olacağız."