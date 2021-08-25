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TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

25.08.2021 11:53
TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, tüm sanayicilerin, üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek için standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, tüm sanayicilerin, üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek için standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Şahin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi" kapsamında kentte bir otelde sanayici ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen "Standartlara Yön Ver" başlıklı seminere katıldı.

Açılışta katılımcılara hitap eden Şahin, refah düzeyi yüksek, kalkınmış ülkelere bakıldığında, tümünün ortak özelliğinin teknolojiyi üretme ve pazarlayabilme kapasitesi olduğunu anlattı.

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelerin, ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırdığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Küreselleşme sonucu dünya, herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. Sanayicilerimiz bu modern dünyayla entegre olmak isterken ticarette evrensel kurallara göre hareket edip küresel düzeyde bir ekonomik etkinliği hedeflemektedir. Standartlar da bu alanda sanayicilerimize bilgi ve teknoloji transferi, çevreci üretim, kaliteli ve güvenli üretim, tüketim için aracılık etmekte, ekonomimizin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağlamaktadır. İş insanlarımıza, bu hedefin en önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu hatırlatmak isteriz."

"Yakın iş birliği, yüksek katma değerli üretimin önünü açacaktır"

Şahin, standartların üreticileri ve sanayicileri daha rekabetçi yapacağını, ürün ve markaları ile hizmetlerinin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomilerinden biri yapan sanayici ve iş insanlarının, standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük başarılar elde edeceği kanaatinde olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından biridir. İşte bu ve benzeri nedenlerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın, sanayicimizin rekabette öne çıkmasını ve kalıcı olmasını sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isterim ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektörün ekonomik karlılığına katkı sağlayacaktır. Sanayicilerimiz ve üniversitelerimizin standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içinde olması temennimizdir. Yakın iş birliği, sanayicimize bilgi transferini sağlarken, yüksek katma değerli üretimin önünü açacaktır."

Prof. Dr. Şahin, tüm paydaşlarının standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

TSE olarak standart hazırlama faaliyetlerine katılımın artırılması ve kullanımının teşvik edilmesinin nihai hedefleri olduğunu bildiren Şahin, standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin konuşmalarının da yer aldığı programın ardından çeşitli konu başlıklarında gün boyu sürecek sunumlara geçildi.

TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Adem Şahin, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSE Başkanı Adem Şahin, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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