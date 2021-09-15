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GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere "standardizasyon" vurgusu - Son Dakika

GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere "standardizasyon" vurgusu

15.09.2021 13:11

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edebileceğini bildirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edebileceğini bildirdi.

Şahin, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Standartlara Yön Ver" isimli seminerde, Gaziantep'in, bölgesel kapasitesi, istihdam gücü, kalifiye eleman yapısı, ihracat potansiyeliyle Güneydoğu'nun en dinamik sanayisine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci kenti Gaziantep'te semineri düzenlemekten mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "TSE, vatandaşlarımızın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleriyle piyasayı dengelemektedir." diye konuştu.

Şahin, TSE'nin belgelendirdiği binlerce firmanın, on binlerce ürünün tüketicilerce tanındığını, bilindiğini, kaliteli ve güvenli şekilde algılandığını vurguladı.

Türk sanayicilerinin, modern dünyaya entegre olmak için uluslararası kurallara göre hareket edip, küresel düzeyde ekonomik etkinliği hedeflemesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Standartlar da bu alanda sanayicilerimize bilgi ve teknoloji transferi, çevreci, kaliteli, güvenli üretim ve tüketim için aracılık etmekte, ekonomimizin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağlamaktadır. Bizler yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarımıza, bunun ön önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü standartlar üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak, ürün ve markalarımız ile hizmetlerimizin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır. Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz."

Şahin, üretim ve ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki güçlü ülke, standardı olan ve standartları belirleyen ülkedir. ve diyoruz ki standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar. İşte bu ve benzeri nedenlerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektörün ekonomik karlılığına katkı sağlayacaktır. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmaların yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içerisinde olması temennimizdir."

Seminere, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed Paksoy ile sanayici ve ilgililer katıldı.

GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu
GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere standardizasyon vurgusu

Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAZİANTEP - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'den sanayicilere 'standardizasyon' vurgusu - Son Dakika Ekonomi


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