TSE Başkanı Şahin, AA'nın

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Şahin, "haber" kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafını seçti. Dünyada terörün tırmandığını belirten Şahin, bunun inanç farklılığına dayalı sebeplerle gelişmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şahin, terörün hoşgörüye, insan haklarına, inanç özgürlüğüne tahammülsüzlüğü gösterdiğine işaret ederek, " Yeni Zelanda'da İslam cemaatine yönelik terör saldırısının ardından başörtüsü takılarak destek verilmesi önemliydi. Buna benzer desteklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu hoşgörü umarım her zaman devam eder. Onun için bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Şahin, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafına oy verdi. Karede keçi ve çocuğun kendi doğal ortamında birbirine bir şey anlatmaya çalışırken görüldüğünü hatırlatan Şahin, fotoğrafa yansıyan mutluluğun da dikkatini çektiğini dile getirdi.

"Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçen Şahin, "Birçok insan hayatı boyunca yüzme öğrenemezken bu karede kollar olmadan, azimle bedenin nasıl kontrol edilebileceğini, aklın bedene hükmedebileceğini görüyoruz. Bu büyük bir irade." diye konuştu.