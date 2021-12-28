TSE Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin'in, haber kategorisindeki tercihi Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" isimli fotoğrafı oldu. Şahin, "Açlık hala dünyanın önemli bir sorunu, giderek de büyüyeceğe benziyor. Dünyadaki kaynak ve gelir dağılımının çarpıklığını gayet güzel izah eden bir fotoğraf." dedi.

Yaşam kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın, dolunay ile Ankara Kalesi'ni aynı karede buluşturan "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin, 2021 yılı fotoğraflarının geneline ilişkin, "Sanırım bu yıla damgasını vuran anlayış, dünyanın da temel problemi olan göç, savaş ve açlık üzerinde yoğunlaşıyor." diye konuştu.