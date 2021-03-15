TSE Başkanı Şahin'den "15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" mesajı Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Enstitünün, belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olduğunu bildirdi.

Şahin, "15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen kararla 1985 yılından itibaren 15 Mart'ın "Dünya Tüketiciler Günü" olarak kutlandığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ahilik teşkilatı ve Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisab Kanunnameleri gibi tarihindeki köklü geleneklerinden güç alarak hizmet veren Enstitümüzün temel misyonları arasında tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak yer almaktadır. Enstitümüz, standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmekte, belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır.

TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır."

Şahin, TSE'nin, üretici ile tüketici arasında güven ilişkisini sağladığını, gerektiğinde de hakemlik görevini üstlendiğini aktardı.

"Tüketiciler 444 0 873 numaralı telefondan Enstitümüze ulaşabilir"

TSE'nin, yeni belgelendirme modelleri ile hizmet alanlarının hayata geçirildiğine dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız, paydaşlarımız ve TSE'den hizmet alan firmalarımızla etkili, hızlı bir iletişim sağlanması, süreçlerle ilgili öneri, soru ve sorunların kısa sürede cevaplandırılabilmesi için Bilgilendirme Merkezi oluşturulmuştur. Ayrıca TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketicilerin, '444 0 873' numaralı telefondan enstitümüze ulaşmaları mümkündür.

Bu kapsamda, standartların öneminin anlaşılmasına, tüketici haklarının ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşmasına hizmet eden '15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü ve Tüketiciyi Koruma Haftası'nı kutlarım."