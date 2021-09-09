Üye Girişi
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir - Son Dakika

TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir

09.09.2021 12:26
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir, System.String[]

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türk markalarının hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi için ülkenin uluslararası standartlarda etkisinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türk markalarının hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi için ülkenin uluslararası standartlarda etkisinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Biliyoruz ki güçlü ülke standardı olan, standartları belirleyen ülkedir. ve diyoruz ki, standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar" dedi.

TSE'nin, standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek amacıyla 'Standartlara Yön Ver!' farkındalık kampanyası kapsamında düzenlediği bilgilendirme semineri, Bursa'da yapıldı. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in ev sahipliğindeki seminerde iş dünyasından katılımcılar yer aldı. Prof. Dr. Şahin, burada yaptığı konuşmada, 'Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'nın, günümüzdeki standart anlayışının ilk örneği olduğunu belirterek, 419 yıl önce düzenlenen ve tüketici haklarını koruyan kanunun hazırlanışında, hem Osmanlı örf ve adetleri hem de İslam hukukunun temel ilkelerinin dikkate alındığını söyledi.

Standartların o dönem belirlenirken, halkın, meslek erbabının ve bilirkişilerin fikir ve tecrübelerinden istifa edildiğine işaret eden Prof. Dr. Şahin, "Tarihindeki böyle köklü geleneklerinden güç alan enstitümüz, 67 yıldır ülkemizin rekabet gücünü artırırken, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. Enstitümüzün hizmetleri, çeşitlilik arz etmekle birlikte en temel faaliyeti standardizasyon çalışmalarındaki koordinasyon rolüdür. TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir. Güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla; ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde ekonomimiz için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur" dedi.TSE'nin, uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde şeffaf biçimde yürütmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü, üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Bizler; yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarımıza, bunun ön önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü standartlar; üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak ürün ve markalarımız ile hizmetlerimizin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.Standardın etkinliğinden de bahseden Prof. Dr. Şahin, "Üretimde, ticarette, güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri, olmazsa olmazlarından olmuştur. Ayrıca, Türk markalarının hedefleri sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için ülkemizin uluslararası standartlarda söz sahipliğinin ve etkisinin olması büyük önem arz etmektedir. Biliyoruz ki güçlü ülke standardı olan, standartları belirleyen ülkedir. ve diyoruz ki standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar. İşte bu ve benzeri nedenlerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektörün ekonomik karlılığına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda, Bursa Vali Yardımcısı Ali Serdar Cevheroğlu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da standardizasyonun önemine ilişkin konuşmalar yaptı.


TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir

Togo Cumhuriyeti, Adem Şahin, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e 14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı 14:29 Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı 14:21 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi 14:16 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı 13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti 13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü 13:37 Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı 13:20 Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı
14:20 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı
13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti
13:03 Fenerbahçe, sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor! Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi
Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil         
14:39
Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın         
14:34
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti         
13:56
Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu         
13:45
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
12:52
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 14:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement