TSE Başkanı Şahin, Konyalı firmalara belgelerini verdi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, gerekli kalite ve yeterliliğe sahip olarak belge almaya hak kazanan Konyalı firmaların belgelerini düzenlenen törenle verdi.



Türkiye'de ürün ve hizmet sektörlerinde müşteri memnuniyetini artırmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun üretim yapabilmek ve hizmet sunabilmek, sürekli gelişmeyi hedefleyen 'Yönetim Sistemleri' uygulamalarıyla mümkün olabiliyor. Bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü tüm yönetim sistemi standartlarının temeli ve başlangıcı olan TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesinin, TS EN ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin, TS ISO 45001.2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesinin, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirerek belge almaya hak kazanan Konyalı firmalara belgeleri TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından verildi.



İnnopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde düzenlenen belge takdim programında konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 1995'te Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzaladıklarını, bu Gümrük Birliği anlaşmasının ekonomik sektörler açısından, firmalar açısından en önemli tarafının, malların serbest dolaşımını kapsıyor olması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Öyle bir piyasa düşünün ki; mallar o piyasada hangi ölçülere göre serbest dolaşacak? Bunun adı standardizasyon.Yani siz öyle standartlarda ürün üretmelisiniz ki, ürettiğiniz üründen bu 450 milyonluk pazarın her bir ferdi, her bir firması, her bir tüketicisi aynı şeyi anlasın. Dolayısıyla biz standardizasyona malların ortak dili, üretimin ortak dili diyoruz. O bakımdan biz artık bu standartları malların serbest dolaşımını sağlamak için Avrupa Birliği'nden adapte ettiğimiz, veya Avrupa Birliği standartlarından tercüme ederek uyguladığımız veya birebir kabul ettiğimiz standartlar olmak yerine standartlara yön vermeye yönelik bir aşamaya götürmek iddiasındayız. Bunun için de şu anda üzerinde yürüttüğümüz bir proje var ve buna 'Standartlara Yön Ver' sloganıyla yaklaşıyoruz TSE olarak. Her yıl 14 Ekim'de kutlanan Dünya Standartlar Günü'nü bu yıl üç dünya örgütünün başkanının katılımıyla ve bu sloganı Türkiye'den onlara da söyletmek suretiyle kutladık. Bu da TSE'nin kendi alemindeki itibarıyla yaptığı işin kıymetiyle alakalı çok önemli bir ölçü olarak sizlerin de dikkatine sunulması gereken bir husustur" şeklinde konuştu.



Belge almaya hak kazanan firmalara belgelerini takdim edeceği için memnuniyet duyduğunu dile getiren Şahin, "Bugün ortakları arasında Konya'nın sanayi, ticaret odaları, ticaret borsası, Konya Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, üniversiteler ve burada faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının olduğu İnnopark'a, bu merkezde faaliyet gösteren 5 işletmeye ve ayrıca engelli bakım hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 2 firma ile bir derneğe kalite belgelerini takdim edeceğiz, yani epeyce bir belge vereceğiz. İnnopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Konya'da işletmelerin orta ve yüksek teknoloji odaklı üretime yönelmesini inovasyona dayalı büyüme ile sürdürülebilir rekabet gücü kazanmasını kısacası Konya'da iyi çalışan bir ekosistem oluşturmasını amaç edinen önemli bir merkez. Burada bulunmaktan işletmelerimize başta Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleriyle, Gıda Hijyen ve Sanitasyon Yönetiminin belgelerini takdim edecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ise, Konya'da bir çok firmanın belge almaya hak kazandığını kaydederek, bu durumun Konya'nın birlik ve beraberliğini gösterdiğini, bu birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işlere imza attığını, atmaya da devam edeceğini dile getirdi.



Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı da, böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Botsalı, belge alan firmaların, bu belgelerin hakkını en iyi şekilde vermeleri gerektiğini kaydetti. Konuşmaların ardından gerekli yeterliliklere sahip olan firmalara belgeleri takdim edildi. - KONYA