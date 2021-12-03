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TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması - Son Dakika

TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması

03.12.2021 17:09
TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hazırladıkları kriter ve standartlarla hayatı sürdürülebilir kılmak adına önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hazırladıkları kriter ve standartlarla hayatı sürdürülebilir kılmak adına önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

Şahin, Yeşilyurt ilçesindeki özel bir bakım merkezine "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilen etkinliğin özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Ülkenin gelenekleri, devletin felsefesi ve anlamıyla engelli ve yaşlıya hangi gözle baktığının karşılığı anlamında bakım merkezinde yapılan faaliyetlerin son derece önemli olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Pandemi dönemlerinin en önemli özelliği gerekli tedbirleri almak suretiyle hayatı sürdürebilir kılmak. Biz de pandemi döneminde TSE olarak hazırladığımız güvenli turizm, güvenli hizmet, güvenli üretim, okulum temiz, üniversiteler için güvenli kampüs gibi ve nihayetinde günlük hayatımızın değişmez parçası haline gelen yıkanabilir bez maskeyle ilgili getirdiğimiz kriter ve standartlarla hayatı sürdürülebilir kılmak adına önemli tedbirler aldık. Bu tedbirler sayesinde de sanırım birçok işletmemiz faaliyetlerine sürdürebilir şekilde devam etti. Bugün burada bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli misafirlerini huzurlu bir ortamda koruyan, onları gözeten, bakımlarını sağlayan, sosyo-psikolojik desteklerini eksik bırakmayan, onları sürekli gözetim altında bulunduran bir kuruluşumuzun kalite standartları çerçevesinde ve güvenli hizmet kılavuzumuzun istemlerine uygun şekilde faaliyet göstermesini belgelendirmek üzere bir araya geldik."

Arkadaşlarının bakım merkezinde gerekli tetkikleri yaptığını bunun sonucunda da kuruma güvenli hizmet belgesi verildiğini anlatan Şahin, böylesi anlamlı bir günde anlamlı bir hizmetin üretildiği bir yere belge vermek için bizzat kente geldiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ile diğer ilgililer katıldı.

TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması
TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması
TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Adem Şahin, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSE Başkanı Şahin, Malatya'da özel bakım merkezine güvenli hizmet belgesi verdi Açıklaması - Son Dakika
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