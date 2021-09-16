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TSE Başkanı Şahin: "TSE markası, tüketiciler tarafından güvenin garantisi olarak algılanmaktadır" - Son Dakika

TSE Başkanı Şahin: "TSE markası, tüketiciler tarafından güvenin garantisi olarak algılanmaktadır"

16.09.2021 00:57
TSE Başkanı Şahin:

'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım' projesi bilgilendirme semineri, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım' projesi bilgilendirme semineri, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi. Şahin yaptığı konuşmada, "TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü, üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır" dedi.

Ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin katkısının öneminin vurgulandığı seminer, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Gaziantep'in birçok sektörde Türkiye'nin önemli üretim merkezi konumunda olduğunu belirten TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Gaziantep, bölgesel kapasitesi, istihdam gücü, kalifiye eleman yapısı, ihracat potansiyeli, sanayi tecrübesi ve birikimi ile bölgenin en dinamik sanayisine sahiptir. Birçok sektörde Türkiye'de en önemli üretim merkezi konumunda olan Gaziantep'in bu üretim gücünü daha da üst seviyelere taşımakta olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık zaman diliminde yüzde 40'lık artışla 4 milyar 800 milyon dolarlık ihracat verisine ulaşan Gaziantep bu başarısıyla adeta göz kamaştırıyor" dedi.

Farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu semineri Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 5. kentinde yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahin, "TSE, uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde şeffaf biçimde yürütmekte, bu alandaki çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmektedir. Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü, üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelere bakıldığında, tümünün ortak özelliği teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmalarıdır. Teknoloji dünyasındaki son gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu dünya herkes için büyük, ama zorlu bir pazar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Standardın, bir tüketici olarak aldığı ürün ve hizmet ile ilgili kaygı duymaması olduğunu kaydeden Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Eğer şu an taktığınız maskeler belirlenen standartlara göre üretilmemişse korunduğunuzdan nasıl emin olacaksınız. Çocuğunuzu okula götüren servis aracı standartlar çerçevesinde üretilmemişse, rutin bakımları yapılmamışsa hatta servis şoförü mesleki yeterlilik belgesine sahip değilse, kaygı duymaz mısınız. Her şeyde olduğu gibi standardizasyon noktasında da kilit nokta yine bireydir. Her şey bireyden başlıyor. Standartlara yön vermek istiyorsak, bireyler olarak yani tüketiciler ve talep edilenler olarak arz edenleri tercihlerimize yönlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in kamu yatırımı olmaksızın ihracatta 5. sırada yer aldığını ifade eden Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep, ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesine sahip şehri, sadece OSB'de Bin 500 firmamız faaliyet göstermekte, 200 bin kişiye de istihdam sağlayan bir bölge. Gazi şehrimiz sadece öz kaynakları ile kamu yatırımı olmaksızın bugün, ihracatta 5. sırada yer almaktadır. Gaziantep olarak pandemiye rağmen 2020 yılını 8 milyar dolar ihracatla kapatan ve yılsonunda 10 milyar doları kendine hedef olarak seçmiş bir şehirdir" dedi.

Gaziantep'in üretim şehri olduğunu söyleyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise konuşmasında, "Üretim olmadan hiçbir şey olmaz, bu şehir üretim şehridir. Eğer rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız, mutlaka belli bir standartta ürün üreteceksiniz. Yenilik bilgi temelli olması lazım, bilgi temelli olmadan asla rekabet edemezsiniz, asla büyüyemezsiniz, asla üretemezsiniz. Üretemezsiniz rekabet edemezseniz ve geride kalırsınız. Bundan dolayı gelin üniversitemiz de üretilen bilgilerden yaralanın" ifadelerine yer verdi.

TSE'nin çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Pandemi gündeme geldiği zaman en yakından bilen birisiyim sağlıkçı olmam hasebiyle, TSE'nin maskeler, dezenfektanlar konusundaki çalışmalarını, güvenli alanlar oluşturabilmek için yaptıkları çalışmaları yakından biliyorum. TSE çok önemli, eğer bir ürünü dış pazara pazarlamak istiyorsanız oyun kuruculardan ve kural koyuculardan biri olmanız gerekir. Bunu da TSE sağlıyor" dedi.

Konuşmaların ardından program, 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım' projesi bilgilendirme semineri ile devam etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası, Adem Şahin, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TSE Başkanı Şahin: 'TSE markası, tüketiciler tarafından güvenin garantisi olarak algılanmaktadır' - Son Dakika Ekonomi


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