TSE Başkanı Şahin:

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeme içmenin temel ihtiyaçlar arasında yer aldığını belirterek, "Bu nedenle yeme içmenin gıda güvenliği kapsamında güvence altına alınması gerekiyor. Belirlenen standartların ise işletmeler tarafından korunması icap ediyor." dedi.

TSE tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezine (MSM) "TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu" belgesi verildi.

Şahin, merkezde düzenlenen törende, belgeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e takdim etti.

Törende konuşan Adem Şahin, MSM'ye gıda güvenliği belgesini takdim ettiğini belirterek, "Gaziantep hangi konuyla ilgileniyorsa o konuda marka olmayı çok kısa sürede başarıyor. Birliğin ve beraberliğin kadim şehri Gaziantep, ülkemiz için çok önemli tarihi geçmişe sahip. Büyükşehir Belediyesi kendine özgü bir iş modeli oluşturarak, çözüm odaklı düşünüp başarıya giden yolda emin adımlar atmıştır." dedi.

Şahin, gazi şehrin, yerel yönetimi, sosyal ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman birliğin ve beraberliğin örneği olduğunu ifade etti.

Gıda güvenliğinin önemine de dikkati çeken Şahin, "Korunma ve yeme içme temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yeme içmenin gıda güvenliği kapsamında güvence altına alınması gerekiyor. Belirlenen standartların ise işletmeler tarafından korunması icap ediyor." diye konuştu.

Vali Davut Gül de Büyükşehir Belediyesinin bir denetim görevi gördüğünü belirterek, "Kendisinin uymadığı kurallara, başka işletmelerin uymasını beklemek pek doğru olmaz. Bu anlamda belediyemiz bir hedef ve ilke ortaya koymuş, kendi işletmelerinde standartlara uymuştur. İldeki işletmelerimiz güvenlidir, Gaziantep bu anlamda parmakla gösterilen iller arasında yerini almıştır." dedi.

"TSE'den aldığımız belge bizim için bir başlangıç"

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise Gaziantep'in gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda olduğuna işaret etti.

Bunun kendilerine "büyük bir pencere açtığını" anlatan Şahin, "Dolayısıyla Gaziantep farklı lezzetler tatmak isteyenlerin uğrak şehri haline geldi. Artık tüm dünya her alanda sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyor. 'Türk standartları' denince önce akıllara yol ve makine geliyordu. Ancak artık gıda güvenliği üzerine çalışmalar akıllara geliyor. Bu çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in yöresel tatlarının belli bir standarda ulaşması gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bir ürünün standardizasyonu çok önemlidir. Dolayısıyla ürün standardıyla birlikte artık bunu oluşturan bütün etkenlerin, doğru ve programlı olması gerekiyor. Gastronomi Festivali'nde söylediğimiz de aslında buydu, topraktan, tarihten gelen lezzetleri kontrol altına aldıktan sonra bu lezzetleri sürdürülebilir kılmaktı. TSE'den aldığımız belge, bu anlamda bizim için bir başlangıç."

Öte yandan, MSM, belediye iştirakli şirketler arasında Türkiye'de 3'üncü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ilk belgeli kuruluş oldu.