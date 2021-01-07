TSE belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti - Son Dakika

TSE belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti

07.01.2021 10:15
TSE belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği "CE" işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği "CE" işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti. TSE, ulusal akreditasyonunu tamamladığı parçacık filtreli maskeler, vücut koruyucu tulumlar, göz ve yüz koruyucu siperliklerde Avrupa Birliği'nden "CE" belgelendirme yetkisi aldı.

Küresel pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle solunum koruyucusu olarak bilinen N95 maskeleri, bazı tulumlar ile göz ve yüz koruyan siperliklerin belgelendirme talepleri artış gösterdi. Talepler üzerine TSE, parçacık filtreli maskeler, bazı tulumlar ve siperliklerde "CE" belgelendirmesi için Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) ulusal akreditasyonunu tamamladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi, Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesinde yayımlanmasıyla TSE bu alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başladı.

AB'nin yetkisiyle TSE, parçacık filtreli maskeler, sıvı kimyasallar, patojen organizmalara karşı koruyucular, sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruyucular ve katı parçacıklara karşı koruyucu giyecekler ile göz ve yüz koruyuculuğu sağlayan ürünlerde CE işareti belgelendirmesi yapacak. Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren üreticilerin belgelendirme talepleri TSE tarafından karşılanacak.

TSE, Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği CE işareti taşıması zorunlu olan ürünlerle ilgili olarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği konusunda 2011 yılından itibaren belge vermeye "onaylanmış kuruluş" olarak yetkilendirilmişti. Yönetmelik kapsamında halen ayak, bacak, el, kol ve vücut koruyucu giysiler ile bazı baş koruması sağlayan ürünlerde CE işareti ile ilgili belgelendirme faaliyeti yürütüyor.

CE işareti nedir?

CE işareti; malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan sağlık ve güvenlik işaretidir. AB üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteriyor. Kalite simgesi olmayan CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına geliyor. - ANKARA

TSE belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti
TSE belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TSE belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti - Son Dakika


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