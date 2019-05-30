TSE'de Adem Şahin yeniden seçildi
1 saat önce
TSE'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Adem Şahin yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:08
TSE'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Adem Şahin
yeniden seçildi
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