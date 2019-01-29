Tse'den Standardizasyon Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi İçin Dev Adım

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak üzere bilişim alt yapısının geliştirilmesine yönelik 2.2 milyon Euro bütçeli projemizi başlattık" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak üzere bilişim alt yapısının geliştirilmesine yönelik 2.2 milyon Euro bütçeli projemizi başlattık" dedi.



TSE, Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması/Improvement of Standardization Systemand Raising Awareness" başlıklı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) projesinin tüm süreçleri tamamlanarak sözleşme imzalandı.



Projenin başlangıç toplantısı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve yüklenici firma (WYG Türkiye ve Konsorsiyum üyesi) katılımları ile TSE Teknik Kurul salonunda yapıldı. Bu toplantı ile 2.2 milyon Euro bütçeli, 30 ay süreli proje resmi olarak başlatılmış oldu.



TSE Başkanı Prof Dr. Adem Şahin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TSE olarak uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak ve bilişim alt yapısını geliştirilmek amacıyla 2.2 milyon Euro bütçeli 'Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması' IPA projesini başlattık. Projenin bütçesi Avrupa Birliği'nin aday veya potansiyel aday ülkelere kaynak aktarımı sağlamak üzere başlattığı IPA (InstrumentforPreaccession Assistance/Katılım Öncesi Yardım Aracı) çerçevesinde sağlandı. Projenin temel hedefi ülkemiz sanayicisi başta olmak üzere tüm standardizasyon paydaşlarının ulusal ve uluslararası standartların hazırlanması süreçlerine etkin katılımını sağlamaktır. Bu proje ile TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir kurum olarak ülkemiz sanayisinin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.



Şahin, şunları kaydetti:



"Biz yeni dönemde ülkemizin en stratejik bakanlıklarından biri haline gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının standardizasyondan sorumlu kuruluşu olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarını, üniversitelerimizi ve sivil toplum örgütlerini standart hazırlama süreçlerine etkin alarak katılmaya ve bu doğrultuda stratejik işbirliğine davet ediyoruz. Başka bir deyişle ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesinin anahtarı, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alabilmesinden geçmektedir. TSE olarak standardizasyon çalışmalarında; Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz." - ANKARA

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