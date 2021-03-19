TSE, Enstitünün adını kullanarak yanıltıcı reklam yapan firmaya yaptırım istedi - Son Dakika

TSE, Enstitünün adını kullanarak yanıltıcı reklam yapan firmaya yaptırım istedi

19.03.2021 16:31
TSE, Enstitünün adını kullanarak yanıltıcı reklam yapan firmaya yaptırım istedi, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bazı basın yayın organlarında Enstitünün adı kullanılarak yayımlanan tüketiciyi aldatıcı mahiyetteki reklamın durdurulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bazı basın yayın organlarında Enstitünün adı kullanılarak yayımlanan tüketiciyi aldatıcı mahiyetteki reklamın durdurulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

TSE'den yapılan açıklamada, Enstitü Belgelendirme Yönergesi'ne göre, TSE markasını herhangi bir yerde kullanmak için kurumla marka sözleşmesi yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ersaş Pal Kompozit Profil Sanayi AŞ'nin, TS EN 12608-1 "Pencere ve kapıların imalatında kullanılan plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (PVC-U) profiller standardı" kapsamında üretmekte olduğu "er monoblock upvc" ticari markalı ürünleri için 15 Şubat 2020'de TSE Belgesi müracaatında bulunduğu ve ilgili birim tarafından gerçekleştirilen ilk üretim yeri incelemesinin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

İkinci kez yapılan üretim yeri incelemesinin olumlu sonuçlanması nedeniyle alınan numunelerin standardın öngördüğü muayene ve deneylerden geçirilmek üzere Kimya ve Gıda Laboratuvarına gönderildiği kaydedilen açıklamada, müracaat tarihinden itibaren 13 aylık sürede muayene ve deneylerin sürekli olumsuz sonuçlanması sebebiyle firma adına TSE Belgesi tanzim edilmediği vurgulandı.

Şirketin 17 Mart 2021 ve devam eden günlerde ulusal medyada "P ve devam VC Profil" ürünleriyle ilgili yaptığı reklam filminde "Türk Standardlarından önce Avrupa Standardları Enstitüsünden onay geldi" ifadesinin kullanıldığı, yapılan işin ilgili kanundaki reklam ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

"Reklama konu beyanlar haksız"

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıf yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reklamda belirtilen Avrupa Standardları Enstitüsü adı altında bir kuruluş bulunmamaktadır. Firma gerçekte olmayan bir kuruluş üzerinden mukayeseye giderek, Enstitümüzü küçük düşürmeye ve karalamaya çalışmakta olup, kamuoyu nezdinde aldatıcı izlenim yaratmaktadır. Firma şikayete konu eylemiyle atıf yapılan hükümleri açıkça ihlal etmektedir. Firma, Enstitümüze yapmış olduğu belge müracaatının, ilgili standartta belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle, kendi eksikliklerinden kaynaklı olarak olumsuz sonuçlandığını bilmesine rağmen, gerçeği çarpıtmak suretiyle bir kamu kurumu olarak tüketicinin güvenine mazhar olan Enstitümüzün itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Firmanın reklama konu beyanları haksız ve mesnetsiz söylemler olup, bu ifadelerin basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş olması, kurumsal itibarımızla bağdaşmayan olumsuz düşünce ve yargıların hasıl olmasına sebebiyet vermiştir."

TSE, genel ahlaka ve kamu düzenine uygun olmaması, gerçeğe aykırı, tüketiciyi aldatıcı mahiyette bulunması nedeniyle Reklam Kurulundan bu reklamın durdurulmasını, yaptırım uygulanmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Kamu, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSE, Enstitünün adını kullanarak yanıltıcı reklam yapan firmaya yaptırım istedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor         
16:34
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
16:01
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi         
15:37
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 17:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TSE, Enstitünün adını kullanarak yanıltıcı reklam yapan firmaya yaptırım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei