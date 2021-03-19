TSE, Enstitünün adını kullanarak yanıltıcı reklam yapan firmaya yaptırım istedi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bazı basın yayın organlarında Enstitünün adı kullanılarak yayımlanan tüketiciyi aldatıcı mahiyetteki reklamın durdurulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

TSE'den yapılan açıklamada, Enstitü Belgelendirme Yönergesi'ne göre, TSE markasını herhangi bir yerde kullanmak için kurumla marka sözleşmesi yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ersaş Pal Kompozit Profil Sanayi AŞ'nin, TS EN 12608-1 "Pencere ve kapıların imalatında kullanılan plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (PVC-U) profiller standardı" kapsamında üretmekte olduğu "er monoblock upvc" ticari markalı ürünleri için 15 Şubat 2020'de TSE Belgesi müracaatında bulunduğu ve ilgili birim tarafından gerçekleştirilen ilk üretim yeri incelemesinin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

İkinci kez yapılan üretim yeri incelemesinin olumlu sonuçlanması nedeniyle alınan numunelerin standardın öngördüğü muayene ve deneylerden geçirilmek üzere Kimya ve Gıda Laboratuvarına gönderildiği kaydedilen açıklamada, müracaat tarihinden itibaren 13 aylık sürede muayene ve deneylerin sürekli olumsuz sonuçlanması sebebiyle firma adına TSE Belgesi tanzim edilmediği vurgulandı.

Şirketin 17 Mart 2021 ve devam eden günlerde ulusal medyada "P ve devam VC Profil" ürünleriyle ilgili yaptığı reklam filminde "Türk Standardlarından önce Avrupa Standardları Enstitüsünden onay geldi" ifadesinin kullanıldığı, yapılan işin ilgili kanundaki reklam ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

"Reklama konu beyanlar haksız"

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıf yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reklamda belirtilen Avrupa Standardları Enstitüsü adı altında bir kuruluş bulunmamaktadır. Firma gerçekte olmayan bir kuruluş üzerinden mukayeseye giderek, Enstitümüzü küçük düşürmeye ve karalamaya çalışmakta olup, kamuoyu nezdinde aldatıcı izlenim yaratmaktadır. Firma şikayete konu eylemiyle atıf yapılan hükümleri açıkça ihlal etmektedir. Firma, Enstitümüze yapmış olduğu belge müracaatının, ilgili standartta belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle, kendi eksikliklerinden kaynaklı olarak olumsuz sonuçlandığını bilmesine rağmen, gerçeği çarpıtmak suretiyle bir kamu kurumu olarak tüketicinin güvenine mazhar olan Enstitümüzün itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Firmanın reklama konu beyanları haksız ve mesnetsiz söylemler olup, bu ifadelerin basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş olması, kurumsal itibarımızla bağdaşmayan olumsuz düşünce ve yargıların hasıl olmasına sebebiyet vermiştir."

TSE, genel ahlaka ve kamu düzenine uygun olmaması, gerçeğe aykırı, tüketiciyi aldatıcı mahiyette bulunması nedeniyle Reklam Kurulundan bu reklamın durdurulmasını, yaptırım uygulanmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.