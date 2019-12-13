TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı - Son Dakika

TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adana Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.

TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adana Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.


Söz konusu protokol çerçevesinde Düziçi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansör muayeneleri TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. - OSMANİYE

Düziçi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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