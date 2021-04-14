TSE ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında altyapı, eğitim, araştırma konularında katma değer oluşturmak, laboratuvar altyapılarının kullanılması, imkanların araştırılması, öğretim üyeleri, araştırmacılar, uzmanlar arasında doğrudan temas ve birlikte çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitüde düzenlenen imza törenine, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Enstitünün, standart hazırlama, belgelendirme, deney, kalibrasyon, eğitim, muayene ve gözetim alanlarında sanayi sektörünün teknik altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla sanayicilerle faydalı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Gebze Teknik Üniversitesinin TSE için özel bir yeri olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"İlişkimiz çok özel, çünkü hem Gebze'deki Kalite Kampüsümüz hem de Gebze Teknik Üniversitesi, Türk sanayisinin kalbinde yer alıyor. Dolayısıyla gerek laboratuvar, test ve deney anlamında gerekse de yüksek lisans ve doktora gibi eğitim alanında yapılabilecek tüm iş birliği alanlarını arkadaşlarımız değerlendirdi. Bunun sonucunda neler yapabileceğimizi belirlediler. Bu belirlenen hususların da bir protokol haline gelmesi noktasında mutabakatımız söz konusu oldu."

GTÜ Rektörü Aslan da özellikle lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesinde TSE'nin üniversiteye önemli faydaları olacağını kaydederek "Biz de aynı şekilde standardizasyon konusunda birlikte önemli çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Protokolün her iki kuruma ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Şahin ve Aslan iş birliği protokolünü imzaladı.