Son Dakika Haberleri: TSE ile MYK arasında iş birliği protokolü imzalandı
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TSE ile MYK arasında iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliği protokolü imzaladı.

TSE ile MYK arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliği protokolü imzaladı.

TSE Başkanı Adem Şahin, MYK Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, işsizlik, istihdam ve mesleki yeterlilik gibi kavramların önemine değinerek, bu kavramların birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini söyledi.

MYK'nin idari ve teknik kapasite açısından önemli bir kurum olduğunu ifade eden Şahin, "TSE, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, bu konuda çalışacak uzmanların eğitimi ve diğer konulardaki personel belgelendirmesi alanında kazandığı bütün tecrübeleri paylaşmak adına protokole taraf oldu." dedi.

MYK Başkanı Adem Ceylan da TSE'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından olduğunu belirterek, "Gelişen teknolojilerin standartlarının hazırlanması konusunda TSE'nin deneyimi var. MYK de son yıllarda ulusal meslek standartlarının hazırlanması alanında faaliyet yürütüyor." diye konuştu.

Ceylan, imzaladıkları protokolle TSE'nin tecrübelerinden yararlanacaklarını dile getirerek, bundan sonra da ulusal meslek standartları ve yeterlilikler gibi konularda iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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