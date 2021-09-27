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TSE Kayseri'de Standardizasyon Semineri Düzenliyor - Son Dakika

TSE Kayseri'de Standardizasyon Semineri Düzenliyor

27.09.2021 15:10
TSE Kayseri'de Standardizasyon Semineri Düzenliyor, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülmek olan Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında, standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek ve katılımcılarını konu...

Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülmek olan Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında, standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek ve katılımcılarını konu hakkında bilgilendirmek hedefiyle 'Standartlara Yön Ver" farkındalık kampanyası çerçevesinde düzenlediği bilgilendirme seminerleri dizisi, Kayseri ile devam edecek.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in ev sahipliğinde yapılacak olan seminer ile, standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması, standartların belirlenmesi sürecinde sanayicinin rolü ve sanayi - üniversite iş birliğinin öneminin vurgulanması, proje kapsamında hazırlanan Standardizasyon Platformunun tanıtımının yapılması, Çevrimiçi Standardizasyon Platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması, standardizasyonda TSE ve hedef grupların rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, özel sektör ve üniversite temsilcileri ile tüketicilerin davetli olduğu seminer Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy açılış konuşmaları ile başlayacak. Program, TSE Standardizasyon Grup Başkanı Akif Sesli'nin 'Türkiye'de ve Dünyada Standardizasyon' sunumunu ardından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi Başkanı Serdar Arslan ve KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği) Kayseri İl Temsilcisi, Aspilsan Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir'in 'Kayseri Üretim Portföyü ve Standardizasyon Çalışmaları' hakkındaki konuşmaları ile devam edecek. Ardından, BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Burçin YUMRUKÇU ve DOQU Ev Tekstili A.Ş, Kalite Yönetim Şefi Seçil Çandır 'Sanayicinin Ayna Komitelerdeki Rolü' hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Seminerin son oturumunda ise Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Türkmen'in standardizasyonda üniversite - sanayi iş birliğinin önemi hakkındaki konuşmasının ardından 'Standardizasyon Platformu Tanıtım Sunumu' yer alacak. Bilgilendirme ve farkındalık seminerleri, ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılması planlanan seminerler ile toplamda 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Nedir?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi', standardizasyon çalışmalarına çağdaş ve profesyonel bir yaklaşım getirecek yeni bir sistemin kurulması yoluyla standardizasyon çalışmalarını ülke geneline yaymayı; etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında hazırlanan çevrimiçi Standardizasyon Platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. - KAYSERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TSE Kayseri'de Standardizasyon Semineri Düzenliyor - Son Dakika


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