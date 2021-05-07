TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
TSE'nin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Toplantıda, duyuruda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.
Kaynak: AA
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