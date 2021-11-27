TSE'nin uluslararası arenadaki yüzü: ICAS - Son Dakika

- TSE'nin uluslararası arenadaki yüzü: ICAS

ANKARA - Helal gıda üretiminin 2 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu dile getiren Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi Genel Müdürü Hakan Ergin, "Bu pazarda dünya çapında yerimizi almaya başlıyoruz" dedi.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İİT Helal Expo'da global iş birliklerine kapı aralanıyor. Türkiye'nin Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi ICAS, Helal Expo'daki standıyla fuarın ilgi çeken kuruluşları arasında yer alıyor. Global kuruluşlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün uluslararası arenadaki oyuncusu ICAS ile iş birliğine gidiyor. ICAS standı, yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

TSE'nin standardizasyon dışındaki faaliyetlerini yurt dışına taşımayı hedeflediklerini belirten ICAS Genel Müdürü Hakan Ergin, 2015 yılında yüzde 100 sermayesi TSE'ye ait olarak kurulan şirketin 2022 vizyonunu anlattı.

"HAK, dünyadaki ilk akreditasyon kurumu"

Global bir marka olma yolunda ilerlediklerini belirten ICAS Genel Müdürü Ergin, sözlerine şöyle devam etti:

"Helal alanında uygunluk değerleme kuruluşları yani helal ürün ve hizmetlerin sertifikasyonunu yapan kuruluşlar aslında dünyada yaklaşık 20 yıldır var. Bu çok hızlı gelişen bir sektör. Bu kuruluşların onaylanmasını, yetkinliğini amaçlayan akreditasyon hizmeti çok yeni. Türkiye'de bunun ilk örneği Helal Akreditasyon Kurumu. HAK, dünyadaki ilk akreditasyon kurumu. HAK faaliyete geçtikten sonra ilk akreditasyonunu TSE ve ICAS olarak biz aldık. Biz özellikle gıda alanında dünyada helal olduğu söylenen ürünleri gönüllülük esasına dayalı belgelendirilmesini yapıyoruz. Helal pazarı, dünyada 7 trilyon doların üzerinde olan bir pazar. Bunun en büyük kısmı 3,5 trilyon dolarlık kısmı helal finans. Ama bizim sertifikasyon amaçladığımız ve hedeflediğimiz alan ise gıda, yiyecek içecek sektörü. Gıda üretiminde de 2 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu biliyoruz. Bu pazarda biz uygunluk değerlendirmesi yapmış olarak dünya çapında yerimizi almaya başlıyoruz."

"Ürünün helal olması için öncelikle temiz olması şart"

Ürünün helal olması için ilk önce temiz olması gerektiğini belirten Ergin, "Ürünün içerisinde İslam dininin helal görmediği hiçbir türevin olmaması gerekiyor. Birinci prensip o, gerekirse üründen numuneler alınıp kimyasal, biyolojik analizler yapılıyor. İkincisi üretim tesisinin her türlü hijyen koşulunu sağlanmış olması gerekiyor. Ürünün helal olması için öncelikle temiz olması şart dolayısıyla temizlik ve gıda güvenliği de bu standardın ana unsurlarında bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

"Uygunluk değerlendirmesinin her alanında sertifikasyon, test gözetimi gibi faaliyet gösteriyoruz"

Katar'a gıda güvenliği danışmanlığı yapılacağını aktaran ICAS Genel Müdürü Ergin, "2022'de Azerbaycan merkezli olarak Türk Cumhuriyetlerde, Hollanda merkezli olarak Batı Avrupa'da ve Moldova merkezli olarak da Balkan ülkelerinde helal ürün alanında belgelendirme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Helalle ilgili alanımız bu ama biz çok farklı alanlarda da hizmet veriyoruz. Bazı Afrika ülkelerinde çalışmalara başladık, AB ile yapıyoruz. Katar'da bir bakanlığa bir gıda güvenliği sistemi kurulumu üzerine danışmanlık çalışması yapıyoruz. Uygunluk değerlendirmesinin her alanında sertifikasyon, test gözetimi gibi faaliyet gösteriyoruz" diye konuştu.