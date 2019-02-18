Son Dakika Haberleri: Tse'nin Yeni Standardizasyon Projesi Tanıtılacak

Tse'nin Yeni Standardizasyon Projesi Tanıtılacak

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi"nin açılış toplantısı 20 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Tse'nin Yeni Standardizasyon Projesi Tanıtılacak, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi"nin açılış toplantısı 20 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin "sözleşme makamı" olduğu ve geçen ay uygulanmasına başlanan proje 30 ay sürecek.

Proje kapsamında standardizasyon faaliyetlerinin dijital dönüşümü için 2020 yılına kadar çevrimiçi standardizasyon platformu geliştirilecek.

Bu platform, bir dizi modül ve uygulama aracılığıyla kullanıcıları, standart uzmanlarını ve bu alanda çalışan organizasyonları daha etkin bir standardizasyon süreci için bir araya getirecek.

Platform, kullanıcılara standartlara ilişkin kapsamlı hizmetler ve dijital ürünler sunarken aynı zamanda standart geliştirme süreçlerinin daha şeffaf hale gelmesini ve tüm paydaşların bu süreçlere aktif katılımını destekleyecek.

Toplam değeri 2,2 milyon avro olan projeyle Türkiye'deki standardizasyon sisteminin iyileştirilmesi ve standardizasyon faaliyetleri konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye, Ekonomi
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