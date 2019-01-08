Tse ve Tbd'den Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartlar Zirvesi

- TSE ve TBD'den Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartlar Zirvesi TSE Başkanı Adem Şahin: "TSE olarak ülkemizin dijital dönüşümünde geliştirilen ve kullanılan teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olmaktayız"ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE)ve...

- TSE ve TBD'den Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartlar Zirvesi

TSE Başkanı Adem Şahin:

"TSE olarak ülkemizin dijital dönüşümünde geliştirilen ve kullanılan teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olmaktayız"



ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE)ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğinde "1. Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartlar Zirvesi' gerçekleşti. TSE Başkanı Adem Şahin, "TSE olarak ülkemizin dijital dönüşümünde geliştirilen ve kullanılan teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olmaktayız" dedi.

TSE ve TBD iş birliğinde "1. Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartlar Zirvesi" düzenlendi. Programda bir konuşma gerçekleştiren TSE Başkanı Adem Şahin, standartların dijital dönüşümü daha kolay ve anlaşılır hale getirmenin yanında dönüşüm için gerekli teknolojilerin kalitesi ve güvenliği konularında da çok önemli role sahip olduğunu belirterek, "Dijital dönüşüm internetin hayatımıza girmesiyle ve son yıllarda mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler sayesinde bilgi teknolojilerinin eğitim, sağlık, finans, ulaştırma gibi sektörleri ve özellikle günlük yaşantımızı her geçen gün daha çok etkilemesi sonucunda yaşanmaktadır. Dijital dönüşümü daha kolay ve anlaşılır hale getirmenin yanında dönüşüm için gerekli teknolojilerin kalitesi ve güvenliği konularında da standartlar çok önemli role sahiptir" ifadelerini kullandı.

"TSE olarak ülkemizin dijital dönüşümünde geliştirilen ve kullanılan teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olmaktayız"

TSE'nin sürekli değişen ve gelişen dünya teknolojisine her zaman ayak uydurduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"TSE olarak dijital dünyaya ayak uydurmak ve ülkemiz bilişim teknolojilerinin alt yapısının geliştirilmesinin gerekliliğini ve vazgeçilmezliğinin çok uzun zamandır farkındayız. TSE olarak bilişim teknolojileri alanında sunduğumuz birçok belgelendirme ve test hizmetiyle birlikte, ülkemizin dijital dönüşümünde geliştirilen ve kullanılan teknolojilerin kalite ve güvenliğinin artırılmasına yardımcı olmaktayız."

"Kendi özgün teknolojimizi üretmeli, kendi teknolojimizin kurallarını ve standartlarını belirlemeliyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise "Küresel ekonomi ve rekabette yeni bir evreye girdik. Bu paradigma değişimini yakalayan ülkeler gelecekte mukayeseli üstünlük elde ederek oyunun kurallarını koyan aktörler haline gelecekler. Umuyorum ki biz de bu yarışta en önde yer alan ülkelerden olacağız. Tam bağımsızlığımız için kritik öneme sahip yüksek teknoloji ürünlerinin özgün olarak geliştirilmesi ve üretimi milli teknoloji hamlesinin ana hedefini oluşturuyor. Son dönemde teknolojide öncü ülkelerin başladığı yeni bir yarışa şahit oluyoruz. Bu yarış teknolojik devrimde ekonominin üretimin hakim kuralları, standartlarını belirleme yarışı. Biz de tüm gelişmeleri yakından takip ederek ama kendi belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda ilerlemeliyiz. Kendi özgün teknolojimizi üretmeli, kendi teknolojimizin kurallarını ve standartlarını belirlemeliyiz. Ancak bu şekilde katma değerli üretim yapabilir, ekonomik hedeflerimize ulaşabilir ve tam bağımsızlıktan söz edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bakanlık olarak ülkemiz için yol açıcı olduğuna inandığımız çalışmalar ortaya koyuyoruz"

"Teknoloji evrimindeki temel dinamikleri okuduğumuz ve kendi yönelimlerimizi belirlediğimiz bir manifesto olmasının ötesinde, aksiyonel bir girişim programının adıdır milli teknoloji hamlesi" diyen Kacır, " Türkiye'yi teknolojik yetkinlik açısından en üst noktaya taşıyacak insiyatifleri, projeleri, eylem planlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda gündemimizdeki konuların başında sanayi olmak üzere tüm sektörlerde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bu, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için olmazsa olmaz bir ilerlemedir. Girişim dünyamızın ana omurgası KOBİ'lerdeyse verimlilik artışı, yönetim kolaylığı, küreselleşme gibi faydaları dijitalleşmeyi çok önemli kılıyor. Bakanlık olarak ülkemiz için yol açıcı olduğuna inandığımız çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bakanlığımız yakın dönemde kamu ve özel sektörden çeşitli paydaşlarla birlikte dijital Türkiye yol haritasını hazırladı. Bakanlığımızın kurumlarımızın yanında Türkiye Bilişim Derneği gibi aktörlere de önemli görevler düşüyor. Dijital dönüşümün kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi birçok paydaşın müşterek gayretiyle gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizin artması için kritik bir öneme sahip dijital dönüşümü doğru adımlarla hızla gerçekleştirmeliyiz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarımızın tespiti, doğru yöntemler belirlenmesi ve gerekli bilincin oluşması için bu zirve gibi etkinliklerin önemli olduğuna inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

"Hedefimiz dünyada kendi ürettiğimiz ileri teknoloji ürün ve çözümleriyle dünyaya açılmak"

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe de, Türkiye'nin hedefinin dünyada kendi ürettiği ileri teknoloji ürün ve çözümleriyle dünyaya açılmak olduğunun altını çizerek, " Yerli ve milli üretimle dördüncü sanayi devrimi ve beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler, 2018 boyunca bilişim sektöründe en çok konuşulan ve tüm paydaşları dijital dönüşüm adına umutlandıran alanlar oldu. Dijital dönüşüm alanında uluslararası standart olarak kabul görecek kendi standartlarımızı tanımlamak, işletmek ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak tam da bugünlerde üstlenmemiz gereken bir görev" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TSE ve TBD arasında iş birliği protokolü imzalanarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

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