TSE ve TOBB "Standartlar Milli Takımı"nı kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TSE ve TOBB 'Standartlar Milli Takımı'nı kuruyor - Son Dakika Ekonomi

TSE ve TOBB "Standartlar Milli Takımı"nı kuruyor

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici...

TSE ve TOBB

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde düzenlenen "Standardizasyon Zirvesi"ne katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, TSE bünyesinde kurulan milli teknik (ayna) komitelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sanayici, akademisyen ve ilgili tüm tarafları TSE bünyesinde kurulan ayna komitelerin çalışmalarına katılmaya davet eden Varank, standartların belirlenmesinde üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndürenlerin yönlendirici olması ve seslerini duyurması gerektiğini bildirdi.

Varank, TSE ile TOBB arasında iş birliği protokolü imzalandığının altını çizdi. Protokolle sanayiciler ve ticaret erbaplarının, uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımı için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Varank, "Standartlar konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim programı

İş birliği protokolünün ardından TSE ve TOBB, enstitü bünyesinde faaliyet gösteren ayna komitelere insan kaynağı sağlamak üzere veri tabanı oluşturdu. İki kurumdan yapılan açıklamalarda da "Standartlar Milli Takımı" olarak ifade edilen ekipleri kurmak üzere yürütülen iş birliğine ilişkin çalışmalar aktarıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TSE Başkanı Adem Şahin'in görüşlerine yer verilen açıklamalara göre, standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak üzere TSE ve TOBB birlikte çalışacak. İşletmelerde standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı oluşturulması amacıyla bir eğitim programı uygulanacak. Buradaki asıl hedef, uluslararası teknik komitelere temsilciler göndermek olarak belirlendi.

Standardizasyon alanında insan kaynağı sağlamak üzere oluşturulan eğitim programına katılmak isteyenlerin, öncelikle TSE ve TOBB tarafından hazırlanan ve "http://std.tobb.org.tr" adresinden ulaşılabilen standardizasyon veri tabanına kaydolmaları gerekiyor.

Eğitimler gerçekleştirildikten sonra programa katılanlarla ayna komite toplantıları gerçekleştirilecek.

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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