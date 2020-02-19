TSE ve TOBB standartlar milli takımını kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSE ve TOBB standartlar milli takımını kuruyor - Son Dakika

TSE ve TOBB standartlar milli takımını kuruyor

6 saat önce

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde özel sektörün standardizasyona katılımını artırmak ve TSE bünyesinde faaliyet gösteren ayna komitelere insan kaynağı sağlamak üzere veri tabanı oluşturuldu.

TSE ve TOBB standartlar milli takımını kuruyor, System.String[]

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde özel sektörün standardizasyona katılımını artırmak ve TSE bünyesinde faaliyet gösteren ayna komitelere insan kaynağı sağlamak üzere veri tabanı oluşturuldu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, tüm ilgili tarafları bu veri tabanına katılmaya davet etti. Hisarcıklıoğlu ve Şahin, standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla TSE ve TOBB olarak birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarda işletmelerde standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağını bulamadıklarını belirterek, buradan hareketle bir altyapı oluşturmak üzere harekete geçtiklerini vurguladılar.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise yaptığı değerlendirmede, sanayiciler, akademisyenler ve ilgili tüm tarafları TSE bünyesinde kurulan ayna komitelerin çalışmalarına katılmaya çağırdı. Varank, bu komitelerin temel görevinin uluslararası standartları belirleyen kuruluşlarda yapılan çalışmaların takip edilmesi ve yönlendirilmesi olduğunu anımsattı. Bakan Varank, bu konuda üreticilerin ellerini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi.


Bakan Varank, küresel alanda söz sahibi bir ülke olma vizyonunu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle ileri bir seviyeye taşıdıklarına işaret ederek, böylece sanayiciler ve ticaret erbabının uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımı için önemli bir adım attıklarını kaydetti.


Eğitim programı


Standardizasyon gibi önemli bir konuda insan kaynağı sağlamak üzere oluşturulan eğitim programına katılmak isteyenlerin öncelikle TSE ve TOBB tarafından hazırlanan ve http://std.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilen standardizasyon veritabanına kayıt olmaları gerekiyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra Milli Teknik (Ayna) Komite toplantıları gerçekleştirilecek. Buradaki asıl temel hedef ise uluslararası teknik komitelere temsilciler göndermek olacak. Eğitimler ÜDS, KPDS, YDS sınav sonucunda en az 70 puan veya diğer yabancı dil sınavlarında ( TOEFL, IELTS vb.) eşdeğerinde puan alan alanındaki standartlara vakıf, tercihen Ar-Ge, tasarım, kalite, kontrol ve üretim konularında tecrübeli ve mümkünse daha önce standardizasyon konusunda görev almış üst düzey yöneticilere, mühendislere veya teknik personellere yönelik olarak hazırlandı. - ANKARA

Türkiye, Ayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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